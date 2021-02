Daydreamer: cosa succede a Can? Riuscirà a salvarsi dall'incendio? Le anticipazioni della puntate in onda tra il 1° e il 5 Marzo.

Ecco le anticipazioni della soap opera turca, Daydreamer- Le ali del sogno, per quanto riguarda le puntate che vanno dal 1 al 5 Marzo 2021. Dal 3 Marzo gli appuntamenti derali potrebbero subire una variazione di palinsesto, spostandosi dal martedì al mercoledì.

Daydreamer- Le ali del sogno: Can rischia la vita in un incendio

Nella puntata del 1 Marzo, Aziz incontra il suo primo amore, Mihriban, proprietaria dle terreno dove Sanem vive con Deniz. Aziz quindi di recarsi ben volentieri a cena da Mevkibe e Nihat, accompagnato da Mihriban. Nel frattempo Yigit, propone a Sanem di partecipare ad un importante evento a New York, invito che lei declina perchè ancora provata da ciò che è accaduto tra lei e Can.

Can ( Can Yaman) che ha ascoltato senza essere visto la conversazione tra Yigit e Sanem, decide di partire, ma dopo aver letto alcune pagine del romanzo di Sanem, cambia idea.

Puntata del 2 Marzo

Deren raggiunge la sede dell’agenzia nella tenuta di Sanem, ma si ritrova infangata e dolorante. Grazie al suo incontro con Bolut, che lavora per Sanem, raggiunge Ceycey e Muzaffer, i quali sono alle prese con la ricerca di clienti per “nuova” Fikri Harika.

Aziz, dopo aver parlato con Sanem e Yigit, scopre che la ragazza vincerà un premio come miglior scrittrice dell’anno. Il padre di Can, Aziz, non è del tutto convinto della buona fede di Yigit, e ne parla con Mirihban.

Puntata del 3 Marzo, ore 16.45

Can nel frattempo pensa ad un modo per passare più tempo con Sanem, pertanto mette fuori uso la barca e chiede a Sanem di potersi fermare da lei fino alla sua riparazione. Inoltre in questo modo potrebbe stare più vicino a suo padre. Sanem accetta che Can viva nel capanno della tenuta che trasformerà nel suo “rifugio”.

Puntata del 3 Marzo, prima serata. Can rischia la vita in un incendio

Aziz annuncia un importante lavoro per la nuova Fikri Harika, ossia curare una pubblicazione per l’associazione che deve consegnare il premio come miglior scrittrice dell’anno. Sanem mostra di nuovo segni di squilibrio mentale. Mevkibe e Nihat sospettando che Emre tradisca Leyla e lo seguono in un suo incontro con l’amica Emel. Mentre Huma cerca di convicere Aziz a tenere separati Can e Sanem, Aziz invece fa di tutto per avvicinarli, proponendo a Can di realizzare le foto per la pubblicazione di Sanem.

Can accetta, ma questo rende ancora più esaurita Sanem, che non accetta quest’ultimo come fotografo. Can nel frattempo, convinto che Yigit abbia bruciato il diario di Sanem, gli fa credere che nel suo rifugio sia presente un hard disk con le prove, risalenti all’anno precedente che lo inchioderebbero come colpevole. Il rifugio di Can va a fuoco, con quest’ultimo che si trova al suo interno. Sanem nel frattempo all’esterno è sconvolta per l’accaduto. Can poi, riesce ad uscire illeso dal capanno in fiamme, stringendo tra le mani la bandana di Sanem. Quando lo vede illeso, Sanem non riesce a nascondere i propri sentimenti per Can, così come lui per lei. Nel frattempo prosegue il lavoro di Can sulla pubblicazione di Sanem, quando si scopre che un bimbo del villaggio è fuggito. Immediatamente vengono organizzate le squadre di ricerca.

Puntata del 4 Marzo

Deren si rifiuta di indossare delle calosce, tanto che inciampa e si infortuna al ginocchio. Sanem non vuole fare squadra con Can, alla fine però riescono a rintracciare il bambino e riportarlo a casa. Sanem continua a mantenere le distanze da Can.

Puntata del 5 Marzo

Mevkibe e Nihat propongono a Emre di lavorare nel negozio di famiglia. Emre accetta nonostante le perplessità della moglie. Nihat però si pente di aver proposto al genero di lavorare insieme, a causa dei cambiamenti che quest’ultimo vuole apportare.