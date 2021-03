GF Vip, Tommaso Zorzi incontra la madre e la sorella

Nel corso della finale Tommaso Zorzi è stato protagonista di una sorpresa particolarmente emozionante.

Lunedì 1 marzo 2021 va in onda la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà vincitore uno tra Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Piepaolo Pretelli. Andrea Zelletta, intanto, ha perso il primo televoto con Zorzi, con quest’ultimo che è stato protagonista di una sorpresa particolarmente emozionante.

Ecco cosa è successo.

La sorpresa per Tommazo Zorzi

Nel corso della finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha avuto modo di riabbracciare la sua amata mamma e la sorella Gaia.

Il noto influencer ha avuto modo di rivedere le immagini del suo GF Vip Late Show. Poi è giunto in passerella, dove ha lanciata la sigla, con tanto di stacchetto che ha visto come protagoniste alcune ex inquiline della casa più spiata d’Italia.

Poco dopo è giunta la madre che, abbracciandolo, ha affermato: “Ti ho visto crescere non solo professionalmente”, con Zorzi che ha affermato: “Sei fiero di me?”. La signora Armanda ha quindi dichiarato: “È stato un periodo intenso non solo per te, adesso ti posso solo augurare di spiccare il volo“. Ma le sorprese non sono finite qui, con Tommaso che ha poi avuto modo di riabbracciare anche la sorella. “Forse non siamo due fratelli particolarmente affettuosi – ha dichiarato Gaia – ma adesso sento che il nostro rapporto è cresciuto ancora di più“.