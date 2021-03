Gabriel Garko con Zenga e Rosalinda: “Vi auguro il meglio”

Una volta uscita dalla casa del GF Vip Rosalinda Cannavò ha presentato Andrea Zenga all'amico Gabriel Garko.

Una volta usciti dalla casa del GF Vip Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno incontrato Gabriel Garko, che attraverso i social ha fatto il suo personale auguro alla coppia.

Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò sono ottimi amici e proprio al GF Vip il famoso attore ha rivelato che la sua storia con la collega sarebbe stata costruita ad arte e ha fatto per la prima volta coming out.

Ora che è uscita dalla casa più spiata d’Italia, Rosalinda Cannavò ha deciso d’incontrare l’attore e di presentargli la sua nuova fiamma, Andrea Zenga, e Garko ha deciso di rivolgere uno speciale augurio alla coppia. “Da amico, vi auguro tutto il meglio”, ha scritto l’attore condividendo con i fan una foto che lo ritrae insieme ai due ex gieffini.

Rosalinda Cannavò ha raccontato la prima notte trascorsa in compagnia della sua nuova fiamma fuori dalla casa, e ha dichiarato che prossimamente incontrerà l’ex fidanzato, Giuliano Condorelli, per un chiarimento. I due si sono lasciati dopo 10 anni d’amore proprio perché tra Rosalinda e il figlio di Walter Zenga è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip, e in tanti non vedono l’ora di sapere se la storia tra i due è destinata a durare.

Per il momento Rosalinda ha fatto sapere che ci sarebbero i presupposti per una storia d’amore, e lei ed Andrea si sono ricongiunti non appena lei ha lasciato la casa del reality show.