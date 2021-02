Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e il loro video a letto insieme

Rosalinda e Andrea Zenga condividono su Instagram un video a letto insieme

La coppia formatasi nella casa del Gf Vip, composta da Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco e Andrea Zenga, è più unita che mai, come mostrano le storie su Instagram.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a letto insieme

La prima Instagram story che Rosalinda Cannavò ha voluto condividere ora che lei e il suo nuovo fidanzato sono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip è proprio qualla della cena tra lei e Andrea Zenga e poi di loro a letto assieme, dopo la cena a base di pizza e patatine.

Per scherzare, l’attrice ha filmato con il suo smartphone un breve attimo di lei accanto a Zenga ancora addormentato sotto le lenzuola dello stesso letto, scrivendo in didascalia un ironico “Disturbatrice in azione”.

Le coppie della casa del Gf Vip

Dopo la coppia formata da Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci (la quale in realtà non ha mai corrisposto il primo) l’ex velino si è fidanzato ufficialmente con Giulia Salemi.

Poi qualcuno aveva insinuato di un rapporto “speciale” che andasse oltre l’amicizia, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, che in realtà aveva già un fidanzato fuori dalla casa e ora si è innamorata dell’altro ex concorrente Andrea Zenga.