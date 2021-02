"Faccio il conto alla rovescia", ha detto Giulia Salemi in vista dell'incontro con Pierpaolo Pretelli fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è innamorata di Pierpaolo Pretelli. La loro storia d’amore è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed in tanti nutrono ancora dei dubbi sul fatto che sia reale. L’attrice, tuttavia, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin a seguito della sua eliminazione dal reality show, ha rivelato di non avere alcun dubbio sui suoi sentimenti.

La verità di Giulia Salemi

“Pierpaolo mi manca tantissimo, è stato tutto così inaspettato. Era da un po’ che non mi innamoravo ed ero entrata con l’idea di rimanere single. Ma la vita è fatta di sorprese ed è stata una cosa graduale, nulla di premeditato o accelerato. Ogni giorno eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, ci apprezzavamo e ci percepivamo.

Ad oggi ho imparato che la cosa più importante è ridere con il proprio partner, sentirsi apprezzata e non giudicata da lui. Non mi è successo così tanto di aver un tale feeling“. Lo ha rivelato Giulia Salemi nel corso della puntata di Verissimo andata in onda sabato 27 febbraio.

All’attrice adesso non resta altro che fare il tifo per Pierpaolo Pretelli in vista della finale del Grande Fratello Vip: “Faccio il conto alla rovescia, lo sto sostenendo fuori, è stato colui che ha dato la svolta alla mia vita.

Era la mia spalla, il mio amico, il mio complice, il mio tutto. La cosa che mi piace di lui è che ha visto tutte le mie sfaccettature e soprattutto la parte più fragile di me. Ed è stato l’unico che non si è approfittato di questa fragilità, ma ha cercato di proteggermi quando mi mostravo più vulnerabile“.