Arisa parla in conferenza stampa a seguito della sua ottima esibizione al Festival di Sanremo 2021

A seguito della serata inaugurale della 71esima edizione di Sanremo, Arisa ha parlato della sua performance e del suo brano “Potevi fare di più” in conferenza stampa. Giovedì sera Arisa canterà in duetto con il cantautore Michele Bravi.

Una veterana

Questa è la settima partecipazione al Festival di Sanremo per l’artista che si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Sincerità”, e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con “Controvento”. Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival.

Il brano

Il brano appunto intitolato “Potevi fare di più” è stato scritto per lei da Gigi D’Alessio. Racconta la storia di una donna intrappolata in una relazione tossica che cerca la forza di dire basta ad un amore che si è spento e ai continui tentativi di tenerlo in piedi.

A tal proposito da donna rivolge un messaggio a tutte le donne che ascolteranno la sua canzone: “quando ci si trova in una situazione che non ci rende felici, bisogna prendere la consapevolezza che nella vita si deve essere felici”. Arisa porta un tema non semplice sul palco, un tema che è sempre più oggetto di cronaca e lei vorrebbe, nel suo piccolo, contribuire a sensibilizzare le donne a prendersi le responsabilità del proprio disagio affinché giungano ad un cambiamento.

Mancanza del pubblico

La cantante descrive la corrente edizione del Festival come “una manifestazione di ripartenza, voglia di adattarsi alle situazioni più difficili” e la definisce come un’occasione anche per loro artisti di mettersi in gioco. Sicuramente, però, le è mancato l’apporto del pubblico in quanto è solita cercare il contatto visivo con le persone, “se li sto facendo felici o meno”.

Album

Ancora, promette che il suo album è in arrivo e conterrà la canzone con cui si è presentata alla 71esima edizione della kermesse.