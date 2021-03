Andrea Zenga su Rosalinda: “Non voglio farmi condizionare dagli altri su di lei”.

Nel corso delle ultime settimane del Grande Fratello Vip ha tenuto banco la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavó. Dopo mesi di sguardi e chiacchiere, i due ragazzi hanno ceduto al sentimento. Una volta usciti dalla casa di Cinecittà, la loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele.

I due stanno trascorrendo tanti giorni e momenti insieme e sembrano più felici che mai. A pochi giorni dalla finalissima della quinta edizione del reality di Canale 5, il modello e figlio di Walter Zenga, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, in cui ha ammesso di provare un sentimento forte per la Cannavò: “Per quanto mi riguarda mi baso su quello che ho visto e che ho conosciuto io nella casa, non mi faccio condizionare da quello che c’è stato prima di cui se vorrà mi racconterà.

Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile”.



Le dichiarazioni di Andrea Zenga

“Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io. Ammetto, sono un poco ‘cottarello”, ha poi continuato Andrea. Ovviamente qualche domanda è stata rivolta anche al rapporto con il padre e al loro primo incontro dopo la fine del Grande Fratello Vip. “È andata bene, meglio dell’incontro televisivo di sicuro.

Riguardo all’incontro nella Casa, però, tengo a sottolineare che nonostante mi abbia fatto soffrire mi ha dimostrato in che modo comunicare con lui. Non conoscendolo ti aspetti una persona che non è, invece ho imparato da quell’incontro. Anzi, meglio, ho visto come lui si pone, l’ho capito un po’ di più credo”.