Tommaso Zorzi ha inviato un messaggio a Stefania Orlando con cui sembra che l'amicizia proceda a gonfie vele.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno conquistato ancora una volta i fan grazie al loro rapporto d’amicizia.

Zorzi e Stefania: l’amicizia

Attraverso i social Tommaso Zorzi ha mostrato i messaggi che lui e l’amica Stefania Orlando si sono mandati all’indomani della finale del GF Vip.

“Amore posso chiamarti dopo? POSSO? MA POSSO O NO?”, ha scritto il vincitore della quinta edizione dello show a Stefania Orlando, e la risposta della conduttrice è stata: “Quando vuoi amore”. L’amicizia tra i due è sbocciata proprio nella casa del reality show, dove Stefania ha più volte ammesso di considerare Tommaso Zorzi come un figlio e dove, nonostante un breve momento di crisi, la conduttrice non ha mai smesso di sostenere il giovanissimo influencer.

In un’occasione Tommaso ha mandato Stefania in nomination e poi, ferito, le aveva chiesto scusa. La vicenda aveva generato un polverone e in difesa di Tommaso si era espressa anche sua sorella, Gaia Zorzi, che ne aveva preso le difese.

A quanto pare l’amicizia tra l’influencer e la conduttrice continuerà anche al di fuori dello show e in tanti non vedono l’ora di sapere se i due continueranno a frequentarsi come nella casa del Grande Fratello Vip.

Intanto un’amicizia che non sembra aver trovato lieto fine è quella tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: le due, dopo le ultime tensioni, non si sarebbero rivolte praticamente parola durante i festeggiamenti seguiti alla finale del GF Vip.