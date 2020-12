Gf Vip, Zorzi ha nominato Stefania: le lacrime in diretta

Tommaso Zorzi ha mandato in nomination Stefania Orlando e la conduttrice è scoppiata in lacrime.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha creato un putiferio: l’influencer ha votato in nomination una delle sue più grandi amiche all’interno del reality show, ovvero Stefania Orlando.

Zorzi nomina Stefania: è bufera

Tommaso Zorzi ha confessato di aver nominato Stefania Orlando per un piccolo screzio avvenuto tra loro al mattino della nomination.

I due hanno stretto un profondo legame d’amicizia al GF Vip, e quando la conduttrice è venuta a sapere di esser stata nominata proprio dal suo amico è scoppiata in lacrime. Zorzi ha cercato di giustificarsi ma si è sentito profondamente in colpa per le lacrime della conduttrice:

“Stefy ti giuro mi sento male sono una M. Sono stato preso alla sprovvista e ho fatto il tuo nome. Azz non so fare questo gioco, fatemi uscire.

Tanto ho già dato quello che dovevo, quindi posso pure uscire. Ste non piangere, voglio morire. Se uscissi sarebbe giusto. Alfonso si è congratulato per la cosa inaspettata, ma comunque mi sento in colpa”, ha detto Zorzi cercando di giustificarsi. Durante la nomination l’influencer ha fatto sapere di aver votato l’amica perché durante il giorno lei si sarebbe messa tra lui e Samantha de Grenet (di cui Zorzi aveva preso le difese).

Stefania ha affermato di non essersela presa con l’influencer per la nomination e ha dichiarato che continuerà a sostenerlo nella casa del GF Vip (visto che per lei e Maria Teresa Ruta Zorzi meriterebbe di vincere). Come andranno a finire le cose tra i due?