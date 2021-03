Sanremo 2021, diretta quarta serata: canta Noemi

Quarta serata di questo Sanremo 2021. Stasera si esibiranno tutti e 26 i big. Attesa la finale delle nuove proposte.

22.00 – quarto big: Noemi

Quarto big in gara. Noemi canta la sua “Glicine”. L’outfit è impeccabile. Indossa un abito color blu notte con un colletto a v bordato di argento e un lungo spacco.

21.57 – co-conduttrice Barbara Palombelli

Arrivata la co-conduttrice Barbara Palombelli. Ha introdotto la quarta cantante che ha conosciuto quando era giovanissima ovvero Noemi.

21.52 – terzo big: Maneskin

Con “Zitti e buoni”, il terzo big in gara è la band rivelazione dei Maneskin. Degno di nota la presenza scenica della band in grado di coinvolgere.

21.36 – secondo big: Aiello

Secondo big in gara. Aiello con la sua “ora” canta un amore finito male che lascia ferite ancora aperte.

21.35 – primo big: Annalisa

Primo big della serata. Apre le danze Annalisa con la sua “Dieci” come i suoi anni di carriera.

21.32 – Gaudiano dedica la vittoria al padre

Lacrime di gioia per Gaudiano che non ha mancato di dedicare la vittoria al padre che è deceduto di cancro.

21.28 – classifica nuove proposte

1 – Gaudiano

2 – Davide Shorty

3 – Folcast

4 – Wrongonyou

21.21 – atteso il vincitore della sezione giovani

Si è conclusa la finale della sezione delle nuove proposte. Sono stati assegnati i primi due premi. A Davide Shorty è andato il Premio Lucio Dalla, mentre Wrongonyou ha ricevuto il premio della critica Mia Martini. All’inizio della competizione i giovani che si sono sfidati erano 961.

21.13 – canta Wrongonyou

Ultimo arista della sezione giovani che si esibisce sul palcoscenico dell’Ariston. Con la sua “Lezioni di volo” canta Wrongonyou.

21.10 – lo sfogo di Bugo

Poco dell’inizio del Festival di Sanremo, Bugo ha postato sui social un messaggio di sfogo scrivendo:

“Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar. Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui”.

21.08 – terzo giovane Gaudiano

Terzo e penultimo giovane in gara. Gaudiano si esibisce con la sua suggestiva Polvere da Sparo.

21.03 – secondo giovane: Folcast

Il secondo giovane è Folcast che per l’occasione viene diretto dal maestro Rodrigo D’Erasmo.

20.59 – primo giovane: Davide Shorty

Il giovane Davide Shorty con il suo “Regina” apre la finale della sezione nuove proposte.

20.55 – arriva la madrina Beatrice Venezi

La madrina di Sanremo Giovani Beatrice Venezi è arrivata sul palcoscenico dell’Ariston. Elengatissima con l’abito scintillante rosso e nero senza spalline.

Sanremo 2021, quarta serata: la scaletta

In questa quarta serata si esibiranno tutti i 26 e i big nonché i quattro giovani della sezione delle nuove proposte che si sfideranno per il titolo.

Sezione nuove proposte:

Davide Shorty – Regina Folcast – Scopriti Gaudiano – Polvere da sparo Wrongonyou – Lezioni di volo

Per la sezione dei big:

Annalisa – Dieci Aiello – Ora Maneskin – Zitti e buoni Noemi – Glicine Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Colapesce e DiMartino – Musica leggerissima Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) Malika Ayane – Ti piaci così La Rappresentante di Lista – Amare Madame – Voce Arisa – Potevi fare di più Coma_Cose – Fiamme negli occhi Fasma – Parlami Lo Stato Sociale – Combat Pop Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome Irama – La genesi del tuo colore (in video) Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera Ghemon – Momento perfetto Francesco Renga – Quando trovo te Gio Evan – Arnica Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Bugo – E invece sì Fulminacci – Santa Marinella Gaia – Cuore amaro Random – Torno a te

La quarta e penultima serata di questo Sanremo 2021 è ai blocchi di partenza. Molti gli ospiti che si attenderanno questa sera al teatro Ariston a cominciare da Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Presenti inoltre Alessandra Amoroso, Barbara Palombelli e Matilde Gioli. Si attende inoltre il verdetto che deciderà chi sarà il vincitore tra i quattro giovani rimasti in gara. Saliranno inoltre sul palcoscenico tutti e 26 i big.