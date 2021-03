Ignazio Boschetto de Il Volo ha scritto la sigla di Màkari, la fiction con Claudio Gioè.

Ignazio Boschetto de Il Volo ha scritto la sigla della fiction Màkari, in onda su Rai1 a partire dal 15 marzo.

Ignazio Boschetto: la sigla di Màkari

Da lunedì 15 marzo su Rai1 prenderà il via della fiction Màkari con Claudio Gioè.

La sigla dello show è stata scritta da Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo: “Un onore per me averla scritta è una canzone che racconta la mia Sicilia dove torno ogni anno in estate”, ha dichiarato il cantante, alla sua prima esperienza per una “sigla” tv. La fiction è tratta dai romanzi omonimi di Gaetano Savetteri editi da Sellerio, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

Di recente Ignazio Boschetto ha perso suo padre, Vito Boschetto, per un malore improvviso.

Il tenore de il Volo, nonostante il tragico e improvviso lutto che l’ha colpito proprio mentre era impegnato nei preparativi per Sanremo 2021, ha comunque preso parte allo show. In tanti, tra i fan sui social, hanno espresso le loro condoglianze verso il tenore per la scomparsa del suo adorato padre. Durante la conferenza stampa che ha preceduto la messa in onda della kermesse il direttore artistico, Amadeus, aveva confermato la notizia dicendo: “Sono stato informato di questa tragedia avvenuta nella famiglia di Ignazio.” Ignazio era estremamente legato a suo padre, che è stato il primo a credere nel suo talento musicale e ad averlo spronato ad intraprendere questo tipo di carriera.

Sui social il cantante, da sempre molto riservato, ha preferito non esprimersi pubblicamente su quanto accaduto.