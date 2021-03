Rientrata a casa dopo la nascita della sua primogenita, Ludovica Valli ha condiviso sui social le prime immagini della piccola

La giovanissima Ludovica Valli ha dato alla luce la sua prima figlia Anastasia Ludovica pochissimi giorni fa. Rientrata a casa dopo il parto, la bella 24enne ha così deciso di regalare ai suoi tanti fan un piccolo assaggio della sua nuova avventura in qualità di neo-mamma.

Come dimostrano le immagini postate su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne sta dunque molto bene, come da lei stessa peraltro dichiarato in una IG Stories. La popolare influencer ha inoltre confidato apertamente che mai avrebbe pensato di poter essere così felice.

Oltre a ringraziare tutti coloro i quali in questi giorni le hanno dedicato un pensiero, Ludovica Valli ha detto di sentirsi al settimo cielo. Precisando di non riuscire a descrivere lo stato di contentezza che sta vivendo, l’ex protagonista del dating show mariano si è immortalata intenta ad allattare la piccola di casa.

La Valli ha lasciato peraltro intendere che al suo rientro dopo il parto ha trovato alcune bellissime sorprese che provvederà a svelare a breve. Nel mentre, a felicitarsi della lieta novella sono state anche le zie Beatrice ed Eleonora, che sembrano dunque aver appianato ogni sorta di possibile attrito.