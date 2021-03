Che Dio ci aiuti 7, ci sarà la nuova stagione? Le indiscrezioni

Giovedì 11 marzo è andata in onda l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 e sono in molti a chiedersi se ci sarà la settima stagione

Giovedì 11 marzo è andata in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 e sono già in molti a chiedersi se ci sarà o meno la settima stagione della nota serie con protagonista Suor Angela. Ecco quali sono le ultime informazioni in merito.

Che Dio ci aiuti 7

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti è già giunta al termine, registrando ancora una volta un grande successo dal punto di vista degli ascolti. Basti pensare che il finale di stagione ha attirato l’interesse di ben 6.113.000 spettatori pari al 27.1% di share.

Dati senz’ombra di dubbio importanti, che mostrano come la serie con protagonista Suor Angela continua ad appassionare il pubblico, tanto da non vedere l’ora che venga trasmessa la settima stagione.

Al momento. è bene sottolineare, non vi sono conferme e non resta quindi che attendere eventuali comunicazioni in merito da parte dei diretti interessati. Stando alle ultime indiscrezioni, comunque, sembra che molto probabilmente ci sarà e se tutto questo non bastasse potrebbe riservare delle importanti sorprese.

Dopo aver fatto la sua comparsa nella fiction in veste di guest star, infatti, Can Yaman potrebbe essere uno dei nuovi membri del cast di Che Dio ci aiuti 7.

Dopo il grande successo riscosso nel nostro Paese con Daydreamer – Le ali del sogno, quindi, l’attore turco potrebbe ritornare a breve a recitare per Che Dio Ci aiuti 7.