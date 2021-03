Uomini e Donne, anticipazioni: “Gemma cade dalle scale e viene lasciata da Maurizio”.

Panico a uomini e donne. Come ogni settimana, nello studio di Roma di Maria De Filippi, si stava registrando una nuova puntata del programma del pomeriggio di Canale 5. Tutti erano curiosi di sapere come stessero andando le avventure amorose di Gemma Galgani, la dama di Torino più famosa del dating show.

Mentre stava entrando in studio, però, Gemma ha avuto un brutto incidente. La dama, infatti, scendendo dalle scale, è caduta e si è ferita anche in modo piuttosto grave. Maria De Filippi, infatti, ha dovuto richiedere anche l’intervento del medico per medicare la Galgani. “Oggi è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. La puntata inizia con una clip in cui fanno vedere Gemma Galgani che quasi emozionata dice di voler rivedere Maurizio, e infatti ieri sera si sono visti a casa di lei.

In studio entra Gemma (con “Vola Vola l’Ape Maya” in sottofondo scelta ovviamente da Tina), ma alla fine della passerella Gemma cade. Dopo la donna si siede e Maria subito nota che si e sbucciata tutte e due le ginocchia e che le sta colando anche parecchio sangue”. Così si legge sul sito Vicolo delle News, che ha riportato la notizia in anteprima.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

E ancora: “Tina ovviamente rassicura scherzosamente tutti che stando comunque in piedi e riuscendo a camminare non è accaduto nulla di grave, nonostante ciò la dama viene fatta uscire dallo studio e portata a medicare le ferite e cambiare le calze.

Tutto ciò tra l’ilarità generale provocata da Tina e le sue battute”. Insomma, questa sarà sicuramente una puntata da non perdere.