In diretta a Domenica In Arisa si commuove

La puntata odierna di Domenica In è stata piena di lacrime: prima la conduttrice si è commossa ricordando gli amici scomparsi per il Covid e poi Arisa è scoppiata a piangere in diretta.

Arisa si emoziona pensando al fidanzato

Ogni volta che Arisa è ospite di Mara Venier a Domenica In si vede che le due donne sono molto amiche.

Solo nel parlare della sua situazione sentimentale, la cantante ha avuto un crollo emotivo… Dopo aver vista una carrellata di foto del fidanzato Andrea Di Carlo, Arisa scoppia a piangere: “E così piansi, brava ce l’hai fatta. Io odio piangere in televisione” ha detto Arisa.

Arisa innamorata

Mara Venier, imbarazzata e commossa anche lei per le lacrime versate poco prima per Raoul Casadei e Giovanni Gastel, chiede ad Arisa il perché del pianto.

La cantante ha spiegato che il suo attuale compagno è una persona molto bella, senza però sbilanciarsi su un futuro matrimonio: “Sono molto credente, quello che vorrà il cielo sarà. Io non decido niente, aspetto che qualcuno faccia la scelta per me. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino”.