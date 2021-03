Orietta Berti ha ancora una volta lasciato a bocca aperta i fans.

Orietta Berti non è passata inosservata al Festival di Sanremo. I suoi outfit, eleganti ma al tempo stesso casual, hanno fatto a lungo discutere. Gli accessori da rapper e i colori tenui degli abiti sono indimenticabili. C’è, tuttavia, un accessorio che, sul palco dell’Ariston, non ha avuto modo di indossare.

Per rimediare lo ha sfoggiato nella puntata di Verissimo in cui è stata ospite al termine della kermesse.

L’outfit di Orietta Berti

Nello studio di Verissimo, in compagnia della conduttrice Silvia Toffanin, la mitica Orietta Berti ha mostrato ai telespettatori un outfit creato appositamente per lei. Una pelliccia rossa, a forma di conchiglia, con sulle spalle il suo nome. La mantella, come il resto degli abiti, porta la firma dello stilista Nick Cerioni.

La pelliccia, tuttavia, non è completamente inedita. Giuliano Calza, direttore creativo e fondatore di GCDS (un brand molto giovanile), qualche giorno prima dell’inizio del Festival di Sanremo, aveva infatti spoilerato su Instagram la mantella rossa.

In molti attendevano con ansia che Orietta Berti la sfoggiasse sul palco dell’Ariston, ma ciò non è accaduto. Finalmente, però, a Verissimo la cantante ha avuto modo di sfoggiarla, incantando i suoi fans. Un look di certo non proprio sobrio, ma destinato a far chiacchierare in tanti.