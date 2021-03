Giulia De Lellis è stata costretta a replicare via social in merito a delle sue vecchie dichiarazioni sulla bellezza curvy.

Giulia De Lellis è stata costretta a replicare attraverso i social dopo che, nelle ultime ore, una sua vecchia intervista a Pomeriggio Cinque ha iniziato a circolare sui social. Nell’intervista l’influencer avrebbe usato termini poco gentili per parlare della bellezza curvy.

Giulia De Lellis: le minacce

Sui social è tornato a scatenare bufere un vecchio video di Giulia De Lellis ospite al salotto tv di Pomeriggio Cinque. In quell’occasione l’influencer avrebbe detto – a proposito della bellezza curvy – che il grasso non sarebbe stato secondo lei un “bel vedere”. A causa delle sue dichiarazioni in tanti, nelle ultime ore, l’avrebbero insultata via social, e addirittura c’è chi si sarebbe spinto persino a minacciarla.

“Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, forse per la giovane età sono stata avventata. Chiedo scusa per questo. Avevo già chiesto scusa ai tempi, ci sono anche dei video, però quelli non sono usciti”, ha replicato l’influencer ribadendo di essere dispiaciuta per quelle dichiarazioni.

Di recente Giulia De Lellis è stata travolta da una bufera simile per i suoi “consigli” al genere femminile in merito ai partner. In seguito, a causa delle polemiche, l’influencer era stata costretta a rimuovere le sue stories e anche in quel caso si era scusata pubblicamente per quanto da lei affermato. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?