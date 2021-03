Giulia Salemi ha spiegato ai fan dei social perché è stata costretta a prendere le distanze dai social.

Giulia Salemi si è temporaneamente allontanata dai social e in tanti hanno temuto che i motivi del suo allontanamento fossero dovuti a una crisi col fidanzato Pierpaolo.

Giulia Salemi: i problemi familiari

Dopo qualche giorno d’assenza dai social Giulia Salemi ha deciso di aggiornare i fan, tranquillizzandoli sui motivi della sua assenza: non ci sarebbe stata alcuna crisi col fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma l’influencer avrebbe avuto un problema familiare.

“Non sono tenuta a dirlo, visto che ho condiviso tanto in questi mesi di Casa, volevo semplicemente dire a chi interessa e chi mi vuole bene di stare tranquilli. Semplicemente purtroppo ho avuto un problema familiare e non sono stata attaccata ad Instagram”, ha spiegato Giulia Salemi, reduce dal Grande Fratello Vip 5, e ancora: “Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale e quindi nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari e non quelle da fandom su Instagram”, ha dichiarato l’influencer, preoccupata per le condizioni della nonna (che nel frattempo sarebbe stata dimessa).

A starle accanto in questo momento difficile è il fidanzato Pierpaolo Pretelli, di cui Giulia Salemi sembra essere più innamorata che mai. La partecipazione al reality show ha messo definitivamente fine al rapporto tra l’influencer e Tommaso Zorzi (che nel frattempo ha smesso di seguirla sui social) mentre è servita a Giulia per trovare il vero amore. Lei e Pierpaolo, che si sono conosciuti nella casa di Cinecittà, sono più felici e uniti che mai.