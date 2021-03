Giulia Salemi è tornata sui social dopo alcune ore di inspiegabile assenza: le parole dell'ex gieffina per tranquilizzare i fan

Da grande protagonista del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è tornata a vivere la sua quotidianità di influencer sul web. Tuttavia, nelle ultime ore, l’ex gieffina ha destato parecchia preoccupazione nei suoi numerosi fan per via di una sua improvvisa sparizione dai suoi profili social.

In tanti si sono dunque domandati cosa fosse successo, ma per fortuna è presto arrivata la spiegazione della diretta interessata, che in una recente Story ha raccontato cosa le è capitato in queste ore: sua nonna è stata poco bene, pertanto lei ha voluto starle vicino.

Visualizza questo post su Instagram “Vita mia

E allora? Dov’è la ragazza che è entrata con una maturità che mi aveva stupito?

Dov’è quella ragazza che dice di essere cresciuta?

Non sei mica entrata a San Pietro e hai insultato il Papa 🙂 Sei al GFVip e hai fatto una valutazione su Tommaso che in molti non si aspettavano, ma questo non deve farti stare cosi male.

Ti senti sola e abbandonata dal gruppo? Non cercare le colpe in loro ma dentro di te, tu devi dare senza aspettarti nulla indietro e se le colpe non le trovi forse non ci sono. L’educazione ed il rispetto per il prossimo prima di tutto come hai sempre fatto.

Sei al GF e stai facendo una bellissima esperienza che nel bene e nel male ti farà crescere.

Fatti bastare l’affetto di chi ti vuole realmente bene”

Mamma Fariba Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

“Lo so che sono sparita, ma state tranquilli. Purtroppo ho avuto un problema famigliare, motivo per cui non sono stata attaccata al cellulare. Nonna è stata ricoverata, sono rimasta concentrata a seguire le dinamiche familiare. Ora sta bene, è a casa”. Nel mentre, mamma Fariba Tehrani si trova in Honduras in qualità di possibile naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilary Blasi.