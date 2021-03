Sarebbe slittato l'ingresso di Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi 2021. Tutto quello che c'è da sapere.

Andrea Cerioli non è ancora stato annunciato in quanto nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi ma, secondo indiscrezioni, il modello si troverebbe già in quarantena in Honduras.

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi

Pur non essendo stato annunciato in quanto naufrago della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sarebbe prossimo ad entrare nel reality show.

Secondo i rumor in circolazioni il modello sarebbe in isolamento in Honduras (così come previsto dal protocollo anti-Covid) e potrebbe fare il suo ingresso nello show già dal prossimo 25 marzo. Al momento non è chiaro perché l’ingresso di Cerioli sia slittato, mentre quello degli altri naufraghi è avvenuto lo scorso 15 marzo.

La prima puntata del programma ha inoltre visto assente anche Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid pochi giorni prima che lo show avesse inizio.

Al suo posto, in via provvisoria, è subentrato Tommaso Zorzi (già reduce dalla sua esperienza al GF Vip, che si è conclusa con la sua vittoria del programma). Dopo un lungo periodo d’assenza dal piccolo schermo Ilary Blasi è diventata la nuova conduttrice dello show, e in tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno le vicissitudini dei nuovi naufraghi approdati a Cayos Cochinos. Quest’anno l’inviato del programma è Massimiliano Rosolino, mentre Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo hanno un ruolo leggermente diverso rispetto agli altri concorrenti dello show.