Adua Del Vesco e Andrea Zenga sono più felici ed uniti che mai: l'attrice ha scritto per lui una dedica via social.

Tutto sembra procedere per il meglio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che, una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, continuano a dedicarsi tutto il loro amore.

Rosalinda Cannavò: la dedica a Zenga

Tra dediche romantiche, messaggi d’amore e giornate trascorse insieme in una vera e propria “convivenza”, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sembrano essere più felici che mai.

“Mio dolcino”, ha scritto l’attrice postando una foto del fidanzato, che nel frattempo sui social ha avvisato i fan di essere tornato al suo lavoro di agente immobiliare. A quanto pare tra i due l’amore procederebbe a gonfie vele e dopo l’esperienza nella casa del reality show, l’attrice si sarebbe stabilita a casa del fidanzato. A causa dei suoi sentimenti per il figlio di Walter Zenga, Rosalinda aveva deciso di mettere definitivamente fine alla sua relazione con Giuliano Condorelli, a cui era legata da oltre 10 anni.

In tanti sui social sono impazienti di sapere come siano andate le cose tra l’attrice e l’ex fidanzato, così come gli ultimi sviluppi tra lei e Dayane.

Alla fine del Grande Fratello Vip 5 le due amiche non avevano nascosto i loro reciproci dissapori, ma una volta terminato il programma Rosalinda aveva fatto sapere di essere disposta a lasciare una “porta aperta” per Dayane. La modella brasiliana ha confessato che lei e l’attrice si sarebbe chiamate per telefono ma non ha svelato cosa si sarebbero dette né se abbiano definitivamente chiarito.

Quali saranno le ulteriori novità da parte della coppia? I fan sono impazienti di saperlo.