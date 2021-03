Per la prima volta nella storia di Amici di Maria De Filippi, il nome dell'eliminato della puntata è stato comunicato in casetta e non in studio.

Il motivo è stato svelato.

Eliminato comunicato in casetta

Grande novità nel serale di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice, alla fine della trasmissione, ha mandato tutti i ragazzi in casetta, dicendo loro che il nome dell’eliminato sarebbe stato comunicato successivamente.

I ragazzi, quindi, sono andati tutti a casa, in attesa del verdetto finale, del risultato della sfida tra Esa Abrate e Raffaele Renda. “Ora voi uscite e tornate in casetta, è lì che apprenderete l’esito del televoto” ha dichiarato la conduttrice. I ragazzi non hanno capito subito quello che stava accadendo, tanto che per un attimo hanno creduto che nessuno dei due concorrenti venisse eliminato. In realtà, si tratta di una decisione di Maria De Filippi e del suo staff per cercare di contrastare il meccanismo delle “talpe” nascosta tra il pubblico, che spesso sono collegate a siti di informazione per svelare le anticipazioni delle puntate.

In questo modo la conduttrice è riuscita a mantenere segreto il nome dell’eliminato dopo la registrazione della puntata. I ragazzi, una volta in casetta, hanno scoperto che l’eliminato della prima puntata è stato Esa Abrate. La sua reazione, poi, è stata prontamente caricata su Witty Tv. Una strategia per contrastare il mondo delle anticipazioni, che svelano sempre quello che accade durante la puntata il giorno stesso della registrazione. Il talent di Maria De Filippi sta trovando molto spazio sulle piattaforme streaming, con una distribuzione da parte di Mediaset Play e Witty, ma anche Amazon Prime.