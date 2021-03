Emma e Stefano De Martino hanno riacceso la speranza dei fan, scambiandosi dei commenti su Instagram riguardo il serale di Amici.

Emma e Stefano De Martino sono tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi più amati di sempre. I due allievi hanno avuto una relazione che all’epoca aveva fatto molto discutere, soprattutto quando è finita perché il ballerino si è innamorato di Belen Rodriguez durante il serale.

Emma e De Martino su Instagram

I fan, dopo tanto tempo, sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Tra i due è tornato il sereno, dopo la rottura che ha coinvolto Belen Rodriguez.

A poche ore di distanza dalla prima puntata del serale di Amici, i fan sono tornati a sperare, grazie ad uno scambio di commenti tra Emma e Stefano. Il ballerino è tornato da Maria De Filippi in qualità di giudice. Una grande occasione per lui e proprio per questo ha dato appuntamento su Instagram con la prima puntata. Essendo a tutti gli effetti un giurato, De Martino ha tirato in ballo Luca Giurato, con un video delle sue papere.

“Da amici di Giurato a giurato di Amici è un attimo” ha scritto su Instagram. La sua battuta ha fatto molto divertire i fan, ma anche Emma Marrone non è riuscita a resistere dal commentare.

La cantante ha commentato il post con delle emoji che ridono fino alle lacrime, senza aggiungere altro. Stefano ha subito notato il suo commento e ha risposto con un cuore. Si tratta di un cuore bianco e i fan più attenti hanno subito notato il riferimento al colore della squadra di cui facevano parte sia Stefano che Emma quando hanno affrontato il serale. Un segno che il ricordo è ancora molto vivo nel ballerino. Un ricordo che inevitabilmente coinvolge anche la cantante. Questo dettaglio non è sfuggito agli occhi più attenti e gli utenti si sono subito scatenati, sperando nel ritorno di fiamma. I commenti sono stati tantissimi e come al solito questo scambio di battute è stato un successo.