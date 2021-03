A "Live - Non è la D'Urso" è recentemente scoppiato l'occhio-gate di Akash Kumar, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi

Attorno ad Akash Kumar, modello dagli occhi di ghiaccio attualmente impegnato all’Isola dei Famosi, aleggia un vero e proprio mistero. Nato in India da padre indiano e madre brasiliana, il modello ha preso parte a diversi programmi televisivi ogni volta con un nome diverso.

Nel 2014 si era presentato per esempio a “Ciao Darwin” come Pablo Andrea Romero. Sempre nello stesso anno si faceva chiamare Andrea P. a “Temptation Island”. Infine nel 2018 a “Ballando con le Stelle” si è reso popolare come Akash Kumar, che lui assicura essere il suo vero nome all’anagrafe.

Ma secondo voi la colorazione degli occhi di Akash Kumar è vera? Oppure è come i suoi tanti nomi? 🙂 #isola #akashkumar #22marzo https://t.co/2wdtXE0Jtl — Uomini e donne Blog (@BlogUomini) March 22, 2021

Tuttavia, nome a parte, Akash è recentemente passato agli onori della cronaca rosa per via di un altro particolare relativo al suo viso. Se infatti il novello naufrago sostiene che il colore dei suoi occhi sia naturale, molti credono invece il contrario. Fra loro c’è anche una fan di Barbara D’Urso che ha deciso di scrivere una lettera alla presentatrice precisando di essere cresciuta nello stesso paese dove ha vissuto anche il giovane.

La donna ha dunque sottolineato che tutti nel piccolo borgo lo conoscono, ma soprattutto che lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano. Tutti i suoi compaesani sarebbero dunque pronti a confermare che il modello si sia ritoccato chirurgicamente le pupille, sottoponendosi a un intervento di brightocular.