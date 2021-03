Ragazza 33enne con due vagine: “Una la uso con il mio fidanzato, l’altra con tutti”

Evelyn Miller: l'ex escort che ha diviso lavoro e vita privata grazie ai suoi due uteri. Ora lavora al servizio OnlyFans dove ha incrementato il numero di iscritti

Una giovane 33enne, ex escort, in un’intervista radiofonica ha dichiarato di essere dotata di due uteri. La particolare condizione l’ha aiutata molto nella suo lavoro, quello di escort, dato che aveva la possibilità di scegliere di riservare l’utilizzo di una vagina per i clienti e di un’altra per i suoi fidanzati.

Il racconto di Evelyn

Evelyn Miller è un’ex prostituta australiana che ha avuto successo grazie all’utero didelfo: due apparati distinti e perfettamente funzionanti. In un’intervista Evelyn ha spiegato nei dettagli cosa significa vivere con due uteri: hanno forma diversa rispetto ad un utero normale.

“Ero una prostituta e una escort – ha raccontato la giovane – usavo una vagina per il lavoro e una per la mia vita personale, il che è stato davvero utile”.

Evelyn ora è una vera e propria star di OnlyFans, il social a pagamento dove si trovano foto e video private vietate ai minori. “Insieme al mio fidanzato facciamo dei video con molte delle mie amiche penso che sia divertente.”

Da pochi mesi la giovane ha scoperto di essere incinta del suo fidanzato. Dopo la scoperta della dolce attesa, Evelyn non potrà partorire in maniera naturale. Questo perché fra le due vagine è come se ci fosse un muro, di conseguenza dovrà sottoporsi ad un parto cesareo.

Evelyn ha infine detto di aver sempre saputo che nel suo corpo qualcosa non andava ma solo 10 anni fa ha scoperto di avere un doppio sistema riproduttivo: “Sono convinta di poter rimanere incinta contemporaneamente di due bambini.”