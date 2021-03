Rosalinda Cannavò contro Urtis: “Commento ridicolo e insignificante”

Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis hanno avuto un botta e risposta infuocato via social.

Rosalinda Cannavò ha replicato contro Giacomo Urtis che, nei giorni scorsi, aveva scritto un post al vetriolo in merito alla vicenda degli abusi emersa al GF Vip.

Roslainda Cannavò contro Urtis

Al GF Vip Rosalinda Cannavò ha rivelato di esser stata in passato vittima di abusi.

Nei giorni scorsi è emerso un video della confessione dell’attrice dove si vedono Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini totalmente “indifferenti” alla sua confessione. Urtis ha replicato agli insulti contro il video in questione e ha a sua volta confessato di esser stato vittima di abusi: “Rosalinda nemmeno la sentivamo. Io e Sonia parlavamo di altro. Comunque anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo sei anni. Ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo”, ha tuonato il chirurgo dei vip.

La sua risposta non è piaciuta a Rosalinda, che a sua volta ha replicato con un lungo messaggio via social.

buongiorno solo a rosalinda cannavò che ha risposto con classe contro le cessate di giacomo urtis,

io avrei fatto letteralmente la pazza pic.twitter.com/0Rb6GfEigr — Ida🥀 (@cidadadoar) March 21, 2021

“Caro Giacomo Urtis. Scrivo rispondendo attraverso un social solo ed esclusivamente per il fatto che mi hai mostrato attraverso Twitter poco tatto.

(…) Premetto che sono scelte. Non mi permetto di giudicare la tua. Dirlo o non dirlo. Farlo al Grande Fratello, piuttosto che su Twitter come hai fatto tu è una scelta, ripeto. Il fatto che il mio raccontare abbia dato la forza a tante donne di denunciare per me rende il tuo commento ridicolo e insignificante”, ha dichiaro l’attrice attraverso i social. Per il momento Urtis non ha risposto al commento di Rosalinda e in tanti si chiedono se i due chiariranno la questione o se la vicenda si trasformerà in un botta e risposta al vetriolo.