Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha rotto il silenzio in merito all’incontro avuto da Tommaso Zorzi e Gabriel Garko alcune settimane fa e che, secondo indiscrezioni, avrebbe potuto avere un risvolto romantico.

La conduttrice ha smentito la questione: “Si è favoleggiato tanto di questo incontro sui social, ma è semplicemente successo che Tommaso è venuto a cena da me. Lo avevo visto anche a Milano la settimana prima. Il fatto che conosca anche Gabriel è un altro discorso”, ha dichiarato.

In merito al recente coming out dell’attore (fatto in diretta tv proprio al GF Vip 5) la conduttrice ha invece affermato: “È stata una bellissima pagina. Credo che Gabriel abbia sentito l’esigenza di fare coming out perché, evidentemente, si sentiva pronto a farlo: sono sempre a favore delle persone che decidono di liberarsi, anche se non credo che sia un obbligo”. Una volta uscita dalla casa del GF Vip Stefania Orlando ha continuato a sentirsi assiduamente con Tommaso Zorzi, con cui ha stretto un importante legame all’interno del reality show.

La conduttrice ha svelato di seguire L’Isola dei Famosi 2021 proprio per vedere il suo giovane amico nel ruolo d’opinionista dello show.