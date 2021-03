Akash Kumar, la chat con Zorzi: “Vuoi venire da me?”

Akash Kumar ha postato sui social alcune chat avute con l'opinionista Tommaso Zorzi all'Isola dei Famosi 2021.

Akash Kumar ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021 a una settimana dal suo inizio e nella notte, sfogandosi con i fan contro il programma, ha postato alcune vecchie chat avute con l’opinionista Tommaso Zorzi.

Akash Kumar: le chat con Tommaso Zorzi

Non si è conclusa per il meglio l’esperienza di Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021 e dopo aver detto addio al programma il modello si è sfogato tramite social. Oltre ad essersi scagliato pubblicamente contro il “programma spazzatura” – come da lui stesso chiamato – Kumar ha pubblicato alcune vecchie chat private avute con l’opinionista Tommaso Zorzi, e si è scagliato contro di lui scrivendo: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano.

La televisione ha bisogno di persone come te”.

Al momento non è chiaro il contenuto dello scambio di messaggi avuto tra i due e Tommaso Zorzi non ha preso parola in merito alla vicenda.

Quel che è certo è che il messaggio risalirebbe a prima che il modello si recasse all’Isola dei Famosi 2021 e l’influencer gli avrebbe chiesto un incontro. “Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l’ultima gara”, ha dichiarato Akash Kumar in merito alla suo ritiro dall’Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi prenderà la parola in merito alla questione? I fan sui social sono in attesa di saperne di più.