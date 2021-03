A dare il triste annuncio Christian De Sica: "Addio Emi".

Emi De Sica si è spenta all’età di 83 anni. Era la primogenita di Vittorio De Sica, avuta dalla prima moglie, l’attrice Giuditta Rissone. I due fratelli Christian e Manuel (morto nel 2014), invece, sono nati da una seconda relazione con Maria Mercader.

Nonostante ciò erano molto uniti. A dare il triste annuncio è stato proprio l’attore e produttore cinematografico.

Il post di Christian De Sica su Emi

“Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”. Questo il breve messaggio pubblicato sul profilo Facebook di Christian De Sica. A corredo un’immagine in bianco e nero di Emi abbracciata a papà Vittorio. Un grande affetto li univa.

Emi De Sica si è spenta nel silenzio.

La primogenita non aveva voluto intraprendere la carriera da artista come il padre ed il fratello, ma era ormai un volto conosciuto. Un sorriso contagioso e la voglia di battersi per la memoria di Vittorio. In molti eventi era apparsa insieme a Christian e Manuel per onorarne il ricordo. Era inoltre sposata con l’attore Sergio Nicolai, che nel 2019 ha recitato nel film I due papi di Fernando Mereilles.

I due hanno anche avuto una figlia.