Paola Caruso ha ritrovato l'amore: oggi al suo fianco sarebbe presente il fidanzato Dario Socci.

Paola Caruso è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, ovvero il pugile Dario Socci. I due si sarebbero conosciuti nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus.

Paola Caruso: il nuovo fidanzato

Dopo essersi separata (tra enorme clamore) dal compagno Francesco Caserta – padre del suo unico figlio, Michele – Paola Caruso avrebbe ritrovato la serenità accanto al pugile Dario Socci.

La showgirl ha rivelato che si sarebbero conosciuti a Milano nel pieno dell’emergenza sanitaria e che a causa delle restrizioni il loro amore sarebbe sbocciato lentamente, dopo diversi incontri. La Caruso è rimasta scottata dalla dolorosa fine della sua storia con Caserta, e a tal proposito ha detto: “Ho paura e ci vado con i piedi di piombo, ho fatto fatica ad aprirmi”. Lei e Dario Socci condividono l’amore per lo sport, e per il momento la showgirl non avrebbe ancora presentato alla sua nuova fiamma il figlio Michelino.

Il pugile vive in Messico, ma farebbe la spola tra Roma e Milano per via dei suoi numerosi impegni di lavoro.

Al momento i due non hanno ufficializzato la liaison attraverso i social, e in tanti non vedono l’ora di sapere se la storia d’amore diventerà presto importante per Paola Caruso.

Finora la showgirl si è dedicata totalmente a suo figlio Michele, che ha praticamente cresciuto da sola dopo il clamoroso e controverso addio da Francesco Caserta (che non ha riconosciuto il bambino).