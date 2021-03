La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è venuta alla luce poche ore fa: il primo post della piccola la vede già con un look super trendy

Chiara Ferragni e Fedez sono letteralmente al settimo cielo. Dopo un’attesa durata quasi quaranta settimane, la popolare coppia ha finalmente accolto nella propria famiglia la piccola Baby Girl. Proprio nelle scorse ore la fashion influencer aveva preparato il borsone per l’ospedale, dopo essere rimasta stranamente in silenzio sui social per diverse ore.

Poi, poco dopo, ecco arrivare l’annuncio ufficiale della coppia, che ha condiviso due dolcissime foto della neonata rivelando anche il nome della piccola, finora rimasto segreto.

La bimba si chiama dunque Vittoria e da figlia di due indiscusse icone di stile non poteva che mostrarsi trendy fin dalla nascita. Il suo primo look è infatti un omaggio alla mamma, in braccio alla quale è stata immortalata con indosso un cappellino bianco e rosa decorato con mini stelle e l’iconico occhio, simbolo del brand materno.

Il cappellino della piccola quanto adorabile Vittoria Lucia Ferragni è dunque un capo della Chiara Ferragni Collection. Considerando tuttavia che sul sito ufficiale del marchio non è in vendita, potrebbe essere un’anteprima della linea di moda per bambini che l’imprenditrice cremonese lancerà nei prossimi mesi.

Nel mentre, ad ogni modo, l’arrivo della piccola Ferragnez ha già scatenato i commenti dai tantissimi fan della coppia. Molti sono infatti i messaggi di congratulazione per la bellissima quanto attesa notizia.