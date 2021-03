Un nuovo post della zia di Pierpaolo Pretelli ha fatto indignare i fan dei Prelemi: ecco perché

Tra Giulia Salemi e la famiglia di Pierpaolo Pretelli c’è stato sempre qualche attrito, già quando la coppia si trovava nella Casa del Gf Vip. Tuttavia l’acme del dissidio è recentemente arrivato per via della zia dell’ex Velino e la storia della bambola voodoo.

Mariateresa Pretelli aveva infatti lanciato un’assurda teoria secondo cui Giulia avrebbe usato un fantoccio magico per incatenare a sé il bel lucano. In quell’occasione Pierpaolo aveva peraltro difeso strenuamente la sua compagna, andando palesemente contro il post della zia.

Oggi la signora Mariateresa è tuttavia tornata a far indignare i fan dei Prelemi pubblicando un post rivolto a chi non rispetta i propri genitori. Così, immediatamente, sui social in molti hanno pensato che potesse trattarsi di un nuovo attacco al nipote e all’influencer italo-persiana.

#gregorelli

La zia di pierpaolo brava brava pierpaolo sei penoso e schifoso sulserio bravo continua così che sei sulla buona strada 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/Q6fX1GpT2U — ANONIMO (@Chiara10807104) March 24, 2021

Ho appena letto quello che ha scritto la zia,non capisco cosa abbia Giulia che a loro non va bene,ha sempre detto a Pierpaolo di chiarire con loro e di non preoccuparsi di come si sentisse lei;si è comportata da Signora tante volte,anche se poteva passare per“stupida”#prelemi — dov’è Pordenone? 56%🐨 (@c_prelemi) March 24, 2021

Il post in questione recita: “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale niente. Perché chi si comporta così è il nulla del nulla”. Dopo i feroci attacchi social, la zia di Pierpaolo ha provato a spiegare che il messaggio non era riferito alla coppia, ma i follower di Giulia e Pier non hanno creduto a tale spiegazione.