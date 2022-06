Lilibet, la figlia di Harry e Meghan compie un anno: la grande festa

La figlia di Harry e Meghan Lilibet Diana compie un anno ed è tempo di festeggiamenti: arrivato anche lo storico incontro con la regina Elisabetta

La piccola Lilibet compie un anno. La figlia di Harry e Meghan nata in California il 4 giugno del 2021, festeggia così i suoi primi dodici mesi di vita nel Regno Unito.

Il primo incontro con Elisabetta

Il primo compleanno di Lilibet Diana ha coinciso con la celebrazione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta.

Proprio nelle scorse ore ha avuto modo di incontrare la secondogenita del principe e Meghan alla vigilia del suo primo compleanno. La regina ha sempre temuto di non conoscere la bisnipote, ma finalmente il tanto atteso incontro è avvenuto.

I festeggiamenti

Tornando invece alla festa di Lilibet Diana, secondo quanto riportato da Daily Mail, i duchi di Sussex hanno organizzato per la figlia una festa a Frogmore Cottage a cui presenzierà anche la regina Elisabetta, che non aveva mai avuto la possibilità di conoscere la pronipote prima dei festeggiamenti di questo speciale Giubileo.

L’annuncio della nascita

Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, questo il nome completo della figlia di Harry e Meghan, ha visto la luce per la prima volta il 4 giugno 2021 alle 11.40 del mattino in un ospedale di Santa Barbara, in California. Ad annunciare il lieto evento erano stati gli stessi genitori sul sito della fondazione Archewell.