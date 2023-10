Lilli Pugliese e Simon Florian, ex volti di Uomini e Donne, si sono lasciati. L’ex corteggiatrice ha scoperto che il fidanzato chiedeva “foto dei piedi” ad altre donne.

Lilli Pugliese e Simon Florian si sono lasciati

Storia d’amore al capolinea per Lilli Pugliese e Simon Florian. Lei, ex corteggiatrice di Luca Salatino, ha scoperto che il fidanzato chiedeva “foto dei piedi” ad altre ragazze. Il motivo dell’addio, quindi, sarebbe da rintracciare in alcuni tradimenti virtuali. Usiamo il condizionale perché i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia.

L’indiscrezione su Lilli Pugliese e Simon Florian

A rendere pubblica la rottura tra Lilli e Simon è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Via social, ha dichiarato:

“Lilli Pugliese ha lasciato Simone Florian cancellando tutte le foto che aveva con lui perché lui scriveva ad un’altra ragazza che lo ha riferito alla fidanzata”.

A quanto pare, è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a mollare il fidanzato a causa di un tradimento virtuale.

Lilli Pugliese ‘conferma’ la rottura

Una conferma non verbale della rottura arriva da Lilli Pugliese, che ha cancellato da Instagram tutte le foto che la ritraevano con Simon. “Lei ha confermato che aveva scoperto che lui chiedeva foto dei piedi anche ad altre“, ha dichiarato Deianira Marzano.