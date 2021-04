Lino Banfi vaccinato: “Fate qualsiasi tipo di vaccino”

Lino Banfi si è sottoposto al vaccino Moderna e ha lanciato un appello ai suoi fan in merito alle vaccinazioni anti-Covid.

Lino Banfi si è sottoposto al vaccino contro il Covid e ha lanciato l’ennesimo appello ai suoi fan affinché si sottopongano al più presto alla vaccinazione anti-Coronavirus.

Lino Banfi: il vaccino

Lino Banfi si è sottoposto al vaccino Moderna insieme a sua moglie, Lucia Zagaria, e a seguire ha lanciato un appello affinche i suoi fan seguano il suo esempio: “Cari raghezzi, fatevi qualunque tipo di vaccino! Ora arriva anche Johnson & Johnson e se lo fate vi regalano pure uno shampoo.

Fate tutto, al limite se proprio uno ha paura di stare male può fare la prima dose con Astrazeneca e la seconda con Johnson & Johnson, sicuramente non si muore e non viene la trombosi”, ha scherzato l’attore. Banfi ha dichiarato che non avrebbe avuto remore a sottoporsi ad Astrazeneca (che nelle ultime ore, per quanto riguarda l’Italia, è stato stabilito che verrà somministrato solo agli over 60).

Lino Banfi non è il primo personaggio famoso a lanciare appelli in merito alla vaccinazione: come lui anche la Lollo Brigida, Adriano Celentano e Claudio Amendola hanno invitato i fan a sottoporsi al vaccino quanto prima per sconfiggere l’emergenza sanitaria.

Nelle scorse settimane anche Antonello Venditti e Renato Zero si sono sottoposti al vaccino anti-Covid.