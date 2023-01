Lisa Loring è morta: addio alla prima Mercoledì Addams della storia

Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams della storia, è morta all’età di 64 anni.

La triste notizia è stata resa pubblica dall’amica Laurie Jacobson, che ha svelato anche le cause del decesso.

Lisa Loring è morta

Diventata famosa per aver interpretato la prima Mercoledì Addams della storia, Lisa Loring è morta a soli 64 anni. Stando a quanto dichiarato dall’amica Laurie Jacobson, qualche giorno fa ha avuto un ictus ed è entrata in coma. Nelle ultime ore, i familiari hanno deciso di staccare le spine dei macchinari che la tenevano in vita.

L’annuncio dell’amica Laurie Jacobson

Tramite il suo profilo Facebook, Laurie Jacobson ha così annunciato la morte di Lisa Loring:

“Quattro giorni fa aveva subito un ictus a causa del troppo fumo e della pressione alta. Dopo essere stata tenuta in vita dalle macchine per tre giorni la sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccarla e questa notte ci ha lasciati”.

La prima Mercoledì Addams della storia lascia due figlie, avute nel corso di relazioni diverse.

Lisa Loring: la carriera

La carriera di Lisa Loring è iniziata quando era una ragazzina. Ha vestito i panni di Mercoledì Addams nelle tre stagioni della serie, andate in onda tra il 1964 e il 1966. Poco dopo si è ritirata dalle scene, per poi tornare davanti alla cinepresa alla fine degli anni Settanta. Ha preso parte a telefilm come Fantasilandia e Barnaby Jones, ma non è riuscita ad ottenere il successo di quando faceva parte della Famiglia Addams.