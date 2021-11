Lisa stroncata da un tumore, gli ultimi desideri: nozze col compagno e battesimo della figlia

Lisa stroncata da un tumore a 32 anni, gli ultimi desideri prima di andarsene e la loro realizzazione: nozze col compagno e battesimo della figlia

Stroncata da un tumore a 32 anni, la padovana Lisa Marcato ha voluto esprimere i sui ultimi desideri e prima di andarsene li ha visti esauditi: nozze col compagno e battesimo della figlia.

Quello chiedeva Lisa e quello ha ottenuto con gioia prima che chiedere diventasse inutile: il matrimonio con l’uomo che amava, Daniele, ed il battesimo della bimba nata dalla sua unione con lui.

I media fanno sapere che Lisa aveva lottato fino all’ultimo con la malattia e quando i medici le avevano spiegato che ormai c’erano poche speranze e che se ne sarebbe andata presto Lisa ha voluto fare in fretta: perciò venerdì scorso ha sposato il suo Daniele e il giorno dopo è stata vigile di vedere la loro figlioletta battezzata.

La gemella di Lisa, Gaia, e il post sugli ultimi desideri della sorella uccisa dal tumore

Cinque giorni dopo Lisa è morta. Il senso di questa terribile e meravigliosa vicenda umana sta tutto in un lungo post scritto su Facebook da Gaia, la sorella gemella di Lisa: “Anche in quegli ultimi istanti hai voluto realizzare i tuoi desideri”. E ancora, in mesta chiosa: “Sono felice di esserti stata accanto in questi momenti anche se a volte mi cacciavi via perché non volevi vedere nessuno e volevi stare al buio”.