Listeria, Campobasso: morto anziano di 75 anni

Listeria, morto a Campobasso anziano di 75 anni: aveva mangiato della ricotta

Un anziano di 75 anni è morto dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso. Il 75enne aveva contratto la listeriosi probabilmente dopo aver ingerito un alimento, si presume possa essere della ricotta.

Le condizioni dell’uomo, residente a Bojano (comune in provincia di Campobasso), erano state subito definite dai medici che l’hanno preso in cura molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse: purtroppo, per lui non c’è stato niente da fare.

L’uomo è deceduto nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre 2022.

Listeria, Campobasso: verifica Ufficio Igiene

L’ufficio Igiene ha immediatamente avviato una verifica per cercare di risalire al tipo di alimento all’origine del contagio. Il batterio Listeria si trova solitamente nei formaggi a latte crudo e nella carne tritata ma anche nell’acqua e nelle verdure sporche.

Anche il Ministero della Salute si è mosso rilasciando un comunicato in cui si legge dell’aumento di casi clinici di listeriosi alimentare registrati in diverse regioni italiane, dovuti alla contaminazione di alimenti da parte del batterio Listeria monocytogene.

Listeria, Campobasso: scatta l’allarme in tutta Italia

Il campanello d’allarme è scattato dopo la segnalazione di lotti di würstel a base di carni avicole prodotti dalla cooperativa Agricola Tre Valli contaminati dalla Listeria: si tratta di quelli corrispondenti ai codici 1785417 e 01810919, ritirati dal mercato a scopo precauzionale insieme a tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022.

In seguito, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo dei tramezzini con salmone e maionese della marca “Gli allegri sapori” (lotti di numero 22952 1 e 22952 2), sempre per il rischio contaminazione dall’agente patogeno.