Lite alla fermata dell'autobus: poliziotto spara a un 21enne

Un poliziotto ha sparato e ferito un giovane di 21 anni dopo una lite degenerata alla fermata dell’autobus.

L’episodio è accaduto ad Ancona, nei pressi di un centro di aggregazione giovanile della città: “La bottega della fantasia”. Secondo quanto ricostruito, l’agente avrebbe sparato due colpi di pistola: uno è esploso in aria, l’altro ha raggiunto il ragazzo. É stato identificato e fermato un 40enne presunto autore del ferimento. Il poliziotto, al momento dello sparo, non era in servizio. L’uomo risulterebbe essere residente ad Ancona, ma operante nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

Lite alla fermata dell’autobus: particolari ancora da chiarire

I particolari dell’episodio sono ancora da chiarire. Tuttavia, come informa Tgcom24, l’agente di polizia e il 21enne avrebbero concordato un appuntamento nel cuore della notte per un chiarimento. I due però avrebbero iniziato a litigare e la discussione sarebbe purtroppo degenerata.

Anche il poliziotto sarebbe rimasto ferito

L’agente avrebbe esploso un primo colpo in aria, per poi sparane un secondo che ha raggiunto il 21enne gli arti inferiori.

Quest’ultimo è stato portato in ospedale, in seguito vi è giunto anche l’agente di polizia, probabilmente feritosi anche lui nel corso della colluttazione. A quel punto, come riferisce il Mattino, si sarebbero trovati al pronto soccorso gli amici di entrambi i feriti. Di conseguenza è esploso il caos, tanto che è dovuta intervenire la polizia per riportare l’ordine nel nosocomio.