Lite in corso tra Fedez e Ambra Angiolini? Le foto parlano chiaro

Lite in corso tra i due giudici di X Factor, Fedez e Ambra Angiolini? Tutto quello che c'è da sapere.

Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta lite tre Fedez e Ambra Angiolini, che sono entrambi giudici a X Factor. La questione è stata smentita da alcune stories postate dallo stesso rapper.

Fedez e Ambra AngiolinI: la presunta lite

Nei giorni scorsi Fedez ha condiviso alcune stories dagli studi di X Factor dove si è ritratto in compagnia dei giudici con Rkomi e Dargen D’Amico. Nessuna traccia invece di Ambra Angiolini e per questo in molti hanno ipotizzato che tra i due fosse in corso una lite. Sulla questione è giunta la smentita di Fedez, che ha postato altre stories in cui è ritratto da solo con la cemebre attrice e giudice del programma.

“Facciamo nottata”, ha scritto il rapper nella didascalia a una delle sue stories.

Ambra Angiolini: il ruolo di giudice a X Factor

In tanti hanno gioito per l’ingresso di Ambra Angioloini come giudice a X Factor e sulla questione la stessa attrice ha affermato: “E’ andata così: ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo e mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino, come è giusto che sia.

Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: vai, vai, vai”. In tanti non vedono l’ora di sapere che sorprese riserverà questa nuova edizione del programma e, soprattutto, chi riuscirà a vincere questa nuova edizione del talent show.

Fedez è tornato all’interno del programma dopo anni d’assenza e dopo che, negli ultimi mesi, ha combattuto contro la malattia (un tumore neuroendocrino del pancreas).