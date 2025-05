Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno litigato e pare, secondo le ultime indiscrezioni, che non si parlino più. Ma, come ha reagito l’ex marito della showgirl argentina Stefano De Martino? Scopriamolo insieme.

Belen e Cecilia non si parlano più

Negli ultimi giorni si parla sempre di più di una lite tra le sorelle Rodriguez, con Belen e Cecilia che addirittura non si parlerebbero più.

Al momento non si conoscono le cause esatte di questo litigio, anche se pare c’entri Valentina Ferragni, in quanto Cecilia sarebbe stata invitata nel suo podcast e Belen, da anni, non parla più con Chiara. Comunque, come ha reagito alla lite delle sorelle Rodriguez l’ex marito di Belen, Stefano De Martino? La reazione è davvero clamorosa. Scopriamola insieme.

Lite e rottura tra Cecilia e Belen, il retroscena sulla reazione di Stefano De Martino

Tra Belen e Cecilia è rottura, ma ecco che proprio oggi c’è una nuova clamorosa indiscrezione su Stefano De Martino. A dare questa notizia l’esperto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Prima ha raccontato gli spostamenti dei membri della famiglia Rodriguez, con Cecilia che starebbe trascorrendo questi giorni con la madre Veronica (senza Ignazio Moser), mentre Belen sarebbe con l’amica Patrizia Griffini e la piccola Luna Marie. Parpiglia parla poi della reazione di De Martino: “si è allontanato bruscamente dopo aver appreso la vicenda, prendendo sui figlio Santiago con il quale trascorre la maggior parte del tempo e affermando di ‘non voler entrare dentro queste vicende‘.