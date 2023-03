Lo chef Bruno Barbieri attaccato sui social da alcuni tifosi juventini ma si tratta di un caso di omonimia

Alcuni utenti lo hanno scambiato per l’omonimo avvocato Codacons che ha annunciato un ricorso contro la Juventus per il caso delle plusvalenze

Bruno Barbieri: l’attacco sui social

Di recente si è anche improvvisato barbiere per tagliare i capelli del trionfatore di Masterchef Edoardo Franco, in seguito alla promessa fatta dai due nel corso di una puntata del programma.

Ma avvocato proprio no. Eppure, nella fretta in cui tutto si consuma sui social c’è chi ha scambiato il noto conduttore televisivo per il suo omonimo, avvocato del Codacons.

“Torna a fare i tortellini” o “Ma non eri un cuoco?” sono solo due esempi delle numerose battute che alcuni utenti hanno rivolto al giudice di Masterchef con tanto di hasghtag.

Il caso di omonimia

Come ha rivelato questa mattina il giornale online Open infatti, lo chef emiliano è stato scambiato con un omonimo avvocato che aveva fatto infuriare i colori bianconeri. Si tratta di Bruno Barbieri presidente del Codacons dell’Emilia Romagna e vicepresidente della stessa organizzazione dei consumatori a livello nazionale.

La dichiarazione dell’avvocato

Lunedì mattina, l’avvocato Barbieri aveva infatti rilasciato una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport legata alla vicenda delle plusvalenze e dei contratti della Juventus con i propri giocatori:

“Stiamo valutando l’opportunità di fare un’azione civile collettiva per tutti quegli sportivi che hanno visto partite che non erano regolari, perché non regolare era la campagna acquisti”.

L’hashtag di tendenza sui social

Un’idea che non era particolarmente piaciuta ai tifosi della Juventus. Il problema è che alcuni di loro hanno appunto scambiato il Bruno Barbieri chef per l’avvocato del Codacons tanto che il suo nome è stato di tendenza sui vari social per alcune ore.

Ovviamente lo scambio di persona è stato poi successivamente oggetto di scherno da parte dei tifosi di altre squadre e quindi Barbieri ha continuato ad essere nominato sui social accanto al nome della Juventus. Circostanza che forse avrebbe evitato considerato che è un noto sostenitore dell’Inter.