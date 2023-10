Lo sfogo di Re Carlo con William: "Io fui costretto a sposare Diana"

Secondo i rumor in circolazione i rapporti tra Kate e William e la Regina consorte Camilla sarebbero alquanto gelidi e per questo Re Carlo avrebbe avuto un confronto con suo figlio.

Carlo e William: il confronto

Stando ai rumor in circolazione i rapporti sarebbero alquanto tesi tra i duchi di Cambridge, William. Kate, e la moglie di Re Carlo, Camilla. Per questo motivo il sovrano e il suo primogenito si sarebbero incontrati in privato a Buckingham Palace e, sempre secondo i rumors, Carlo avrebbe affrontato suo figlio chiedendogli di avere pazienza e rispettare sua moglie. “Tu e Kate sarete presto sul trono, ma adesso devi smettere di giudicarmi” gli avrebbe detto, e ancora: “Sai bene che io sono stato costretto a sposare tua madre, Lady Diana, mentre tu hai portato all’altare la donna che amavi”.

Sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari, e in tanti si chiedono se la verità in merito ai rapporti tra i membri della famiglia Reale verranno mai a galla. In particolar modo in tanti sono curiosi di sapere se Re Carlo e William si riavvicineranno al Principe Harry che, secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, starebbe affrontando una difficile crisi con sua moglie Meghan Markle.