La storia tra Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino è finita e non senza lasciare strascichi. La ragazza, dopo la fine della relazione, ha dovuto sentire molte storie diverse sul proprio conto: alcune indiscrezioni la descrivevano vicina ad un fantomatico imprenditore

Il commento dell’amica di Soraia: il riferimento social

Un’amica di Soraia è intervenuta per difendere la ragazza descritta come probabilmente vicina ad un imprenditore, spiegando che in realtà si tratta di una totale invenzione: “Basta! Il famoso imprenditore non era forse di Como? Ah no, ora è di Napoli, perché vi fa più comodo così per fare tante chiacchiere e click su link di beceri pettegolezzi. Le storie purtroppo finiscono ed è una sconfitta per entrambi, non c’è necessariamente di mezzo una terza persona ogni santa volta che un amore giunge al capolinea, questa evidentemente sarà la visione di chi la vita la affronta così! Più amore e meno perfidia, vivrete meglio!“. La stessa Soraia è intervenuta in risposta per ringraziare l’amica per averla difesa e ha aggiunto: “Arriverà il momento in cui mi romperò il c*** e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo.”

Uomini e Donne, lo sfogo di Soraia su Luca Salatino: “Robe totalmente inventate”

Soraia, poi, ha proseguito il suo sfogo attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha postato un video: “Avete fatto esplodere, scoppiare di rabbia la mia amica, che proprio non lo fa di solito. Ha ragione, prima l’imprenditore era di Napoli, poi di Como, poi era il vicino. Robe totalmente inventate. Poi lui lo sa benissimo che non l’ho tradito. Veramente, basta con questa storia. Basta, basta, basta.”