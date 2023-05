Luca Salatino sbugiarda Soraia Ceruti: "Non mi amava più da due mesi"

Luca Saltino ha finalmente rotto il silenzio sulla rottura con Soraia Ceruti. L’ex tronista ha sbugiardato l’ex fidanzata, sottolineando che dopo il Grande Fratello Vip lei è cambiata tanto: probabilmente non lo amava più da due mesi.

Luca Salatino sbugiarda Soraia Ceruti

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Luca Salatino ha parlato per la prima volta della fine della storia d’amore con Soraia Ceruti. Per l’ex tronista di Uomini e Donne è stata una “delusione enorme“, ma pian piano si sta riprendendo. Si è reso conto che non aveva senso stare insieme ad una persona che non prova sentimenti importanti. E’ per questo, infatti, che la loro relazione è giunta al capolinea. Luca ha raccontato:

“È molto semplice: secondo me Soraia non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla. Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa (si commuove), ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”.

La versione di Luca Salatino

Luca ha raccontato che Soraia gli ha comunicato che non provava più niente per lui mentre stavano mangiando a Como. La Ceruti l’ha guardato negli occhi e ha vuotato il sacco. A questo punto, Salatino è scoppiato a piangere ed è fuggito via. Ha provato a recuperare la situazione, chiedendole anche di trascorrere alcuni giorni insieme, ma la ragazza non ha voluto. Luca non ha potuto fare altro che preparare i bagagli e tornare a Roma. L’ex tronista ha ammesso:

“Anche i miei gesti d’affetto non andavano più bene, mi diceva che ero ‘appiccicoso’, evitava i contatti fisici con me e una persona innamorata non si comporta in questo modo. (…) Tra noi due, malgrado quello che Soraia ha detto nell’intervista, sono stato io a essermi annullato, e penso di aver dimostrato i miei sentimenti con un gesto che non è mai stato riconosciuto fino in fondo: trasferendomi mi sono ritrovato in una città nuova, con persone nuove e con la famiglia distante. Lei era il mio unico punto di riferimento, eppure non mi ha dato il conforto e la vicinanza che mi servivano e che una persona che ama dovrebbe offrire naturalmente”.

Luca è convinto: Soraia non l’ha tradito

Nonostante la fine della storia d’amore, Luca è convinto che Soraia non l’abbia tradito. La Ceruti lo ha accusato di essere cambiato dopo il GF Vip: è vero? Luca ha riso e ha risposto:

“Io sto lavorando in cucina coltivando la mia passione, e per mia scelta ho abbandonato un programma televisivo! Se qualcuno è cambiato per via delle telecamere sicuramente non sono io. Chi ha una coscienza, la adoperi”.

In merito alla ritrovata amicizia con Matteo Ranieri, invece, ha dichiarato: