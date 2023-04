Luca Salatino ha annunciato la fine della sua storia d’amore con la fidanzata Soraia, con cui era andato a convivere dopo la fine della sua esperienza al GF Vip.

Luca Salatino e Soraia: l’addio

La storia d’amore tra Luca Salatino e la fidanzata Soraia Cerruti si è conclusa in un nulla di fatto: in queste ore è stato lo stesso ex tronista ad annunciare la fine della loro relazione e a scrivere un messaggio sui social per chiedere il rispetto della sua privacy. “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene, Luca”, ha scritto l’aspirante chef, che subito ha ricevuto i messaggi di sostegno e di calore da parte dei fan.

L’annuncio della rottura tra i due arriva dopo giorni in cui si era vociferata una crisi e in tanti, via social, sono curiosi di conoscere le cause del loro addio. Secondo indiscrezioni la fidanzata di Salatino sarebbe già stata avvistata in compagnia di un altro, ma sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti, sui social, sono impazienti di sapere la verità. La coppia sembrava essere più felice e unita che mai fino a qualche settimana fa e durante la sua partecipazione al GF Vip Luca aveva più volte manifestato la sua nostalgia verso la fidanzata.