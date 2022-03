Lol 2 – Chi ride è fuori: il cachet di comici e conduttori

Lol 2 - Chi ride è fuori: tutto quello che c'è da sapere sui cachet percepiti dai concorrenti.

A pochi giorni dall’uscita delle prime puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori, sono emersi dettagli e indiscrezioni in merito ai cachet che avrebbero percepito i comici e i conduttori del programma.

Lol 2: i cachet

Secondo indiscrezioni i comici di Lol 2 – Chi ride è fuori e i conduttori avrebbero percepito dei compensi da capogiro per prendere parte al programma.

In particolare sembra che Virginia Raffaele, Mago Forest e Maccio Capatonda abbiano percepito 10mila euro ad episodio, mentre a Diana Del Bufalo sarebbero stati dati circa 8mila euro a puntata e al resto del cast 5mila euro.

Cifre ben diverse quelle percepite dai conduttori dello show, Fedez e Frank Matano, che avrebbero percepito rispettivamente 100mila e 70 mila euro a puntata. Mistero invece su quale sia stato il compenso percepito da Corrado Guzzanti.

Lol 2: il cast

Nel cast di questa seconda edizione di Lol sono presenti: Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni, Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza. Nello show è presente in veste di conduttore Fedez, e inoltre sono presenti Lillo (concorrente della precedente edizione) e Frank Matano.

Di recente Fedez ha replicato alle lamentele di alcuni fan in merito alle “risate eccessive” attribuite a lui e Frank Matano a un problema di montaggio: “Ho fatto una piccola degustazione di LOL, mi sono fatto una puntata al giorno.

Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me – ha raccontato il rapper ai suoi follower – hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa… Uno muove un braccio e noi: ahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo…”