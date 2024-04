LOL, la battuta di Lucia Ocone sui Ferragnez non sfugge: "La secca"

LOL, la battuta di Lucia Ocone sui Ferragnez non sfugge: "La secca"

LOL, la battuta di Lucia Ocone sui Ferragnez non sfugge: il video è virale.

La nuova stagione di LOL-Chi ride è fuori promette bene. Lucia Ocone ha pronunciato una battuta sui Ferragnez che non è sfuggita al popolo social. Il video sulla “secca” è virale.

LOL: la battuta di Lucia Ocone sui Ferragnez non sfugge

Dopo che Chiara Ferragni ha trascorso la Pasqua con i figli, Fedez si sta godendo il primo viaggio da papà single con i piccoli Leone e Vittoria. Nel frattempo, sui social è diventato virale un video di LOL-Chi ride è fuori in cui si vede Lucia Ocone sganciare una battuta sui Ferragnez.

Cosa ha detto Lucia Ocone sui Ferragnez?

Fedez, che fa parte del cast anche nella nuova edizione, LOL_Chi ride è Fuori, ha assistito alla battuta di Lucia Ocone sui Ferragnez. La comica, mentre vestiva i panni della televenditrice Veronika, ha esclamato:

“Fedez lo conosco da tanto. Che rapporti avevamo? Capirai, con quel paravento ho avuto un flirt estivo. Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca”.

LOL: come ha reagito Fedez alla battuta di Lucia Ocone?

“La secca“, ovviamente, è Chiara Ferragni. Come ha reagito Fedez? Il rapper, ad essere onesti, è apparso un po’ imbarazzato davanti alla battuta di Lucia Ocone. E’ bene sottolineare che LOL è stato registrato qualche mese fa, quando Federico e la moglie erano già in crisi ma non ancora separati.