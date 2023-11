Due manifestanti del gruppo di attivisti ambientalisti britannico Just Stop Oil hanno preso a martellate il vetro protettivo di un quadro dipinto quasi 400 anni fa.

Attivisti ecologisti vandalizzano un quadro alla National Gallery

L’opera d’arte vandalizzata era la Venere di Rokeby, dipinta nel 1651 da Diego Velazquez. Il quadro era stato precedentemente tagliato dalla suffragetta Mary Richardson, nel 1914. Just Stop Oil ha condiviso i nomi dei responsabili, Hanan di 22 anni e Harrison di 20, aggiungendo che per rompere il vetro sono stati usati martelli di sicurezza. L’obiettivo del gesto estremo era chiedere al governo di fermare immediatamente tutti i nuovi progetti di petrolio e gas nel Regno Unito.

Arrestati oltre 40 manifestanti

La polizia metropolitana ha dichiarato che i due ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di danneggiamento. Nelle stesse ore, però, le forze dell’ordine si sono trovate a sedare anche una manifestazione nel cuore della città inglese. Altri attivisti di Just Stop Oil hanno bloccato il traffico nei pressi di Downing Street. Almeno 40 persone sono state poste in stato di arresto, dopo aver marciato in strada a Whitehall. A Londra, infatti, i manifestanti possono essere arrestati in base alla sezione 7 della legge sull’ordine pubblico, introdotta nel 2023. La normativa stabilisce che l’arresto può essere effettuato se le loro azioni “interferiscono con l’uso o il funzionamento di qualsiasi infrastruttura nazionale chiave in Inghilterra e Galles“.

La risposta di Just Stop Oil

Negli ultimi giorni si sono svolte una serie di proteste organizzate da Just Stop Oil, tra cui quella di mercoledì, quando più di 30 persone sono state accusate di aver bloccato Earl’s Court Road. Il movimento ha dichiarato: “Le donne non hanno ottenuto il voto votando, è tempo di fatti e non di parole. È ora di fermare il petrolio” aggiungendo “La politica ci sta deludendo. Ha deluso le donne nel 1914 e sta deludendo noi ora. Il nuovo petrolio e il gas uccideranno milioni di persone. Se amiamo l’arte, se amiamo la vita, se amiamo le nostre famiglie, dobbiamo fermare il petrolio“.

