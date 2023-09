Mercoledì mattina una ragazza di 15 anni è stata accoltellata a morte mentre si recava a scuola, Croydon una zona nel sud di Londra. Il colpevole è un giovane di 17 anni.

Ragazza di 15 anni pugnalata a morte nei pressi di Londra, arrestato un adolescente

La Metropolitan Police ha dichiarato che gli agenti si sono recati sul posto intorno alle 8:30, circa due minuti dopo aver ricevuto la segnalazione che la ragazza era stata accoltellata. Il fatto è avvenuto a Croydon, un quartiere residenziale e commerciale molto frequentato nel sud di Londra. Il sovrintendente capo, Andy Brittain, ha dichiarato che sono stati inviati veicoli della polizia, paramedici e un’eliambulanza, ma la ragazza è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi, a causa delle ferite da arma da taglio al collo.

Arrestato un ragazzo di 17 anni

Poco più di un’ora dopo è arrivata la notizia dell’arresto del colpevole. Si tratterebbe di un giovane teenager di 17 anni. Si pensa che conoscesse già la vittima. Brittain ha dichiarato che il sospettato, che non è stato ancora identificato, si trovava in custodia. Basandosi sulle informazioni in loro possesso la polizia ha interrotto le ricerche di qualsiasi altro sospettato. “Questo è il peggior incubo di ogni genitore e so che gli agenti che sono intervenuti questa mattina, insieme ai nostri colleghi del servizio di emergenza, sono devastati dalla morte della vittima“, le parole del sovrintendente capo.

Il ricordo della vittima

La ragazza, di cui non è stato reso noto il nome per rispetto verso la famiglia, era una studentessa della Old Palace of John Whitgift School, una scuola privata femminile di Croydon. L’istituto ha espresso il suo cordoglio per la “tragica e insensata morte di una nostra amica e allieva molto amata e stimata”. La comunità ha deposto fiori e biglietti vicino alla scena del crimine. A Londra, purtroppo, gli accoltellamenti fra giovani non sono sporadici, ma è relativamente raro che questi incidenti coinvolgano delle ragazze. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è intervenuto sull’accaduto e si è detto “affranto” per una morte così prematura.